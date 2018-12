Napoli-Verteidiger Koulibaly wurde in Mailand rassistisch beschimpft. Der Vorfall reiht sich in eine Menge rassistischer Eklats im italienischen Klubufußball ein. Trainer Ancelotti kündigte Konsequenzen an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Koulibaly © (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO)

Rassismus ist in Italien - speziell in Mailand - vielleicht so allgegenwärtig, wie nirgends in Europas Stadien. Der junge Mario Balotelli wurde wegen seiner Hautfarbe von Inter-Fans sogar im Parkhaus attackiert, Kevin Prince Boateng trat mit dem AC Mailand einmal vom Feld ab. Beim Mailänder Derby letzten April wurde Milan-Mittelfeldspieler Franck Kessie Opfer von ständigen Beleidigungen durch Inter-Fans. Diesmal traf es einen Napoli-Spieler. Verteidiger Kalidou Koulibaly hat nach der Auswärtsniederlage bei Inter Mailand (0:1) anhaltende rassistische Beleidigungen durch das Publikum beklagt. Sein Trainer Carlo Ancelotti war höchst verärgert, er habe die Schiedsrichter während des Spiels dreimal aufgefordert, die Partie wegen der Gesänge zu unterbrechen. Der senegalesische Verteidiger sah in der Schlussphase der Partie Gelb-Rot.

"Es gab zwar einige Durchsagen, aber das war nicht genug, sie (die Inter-Fans, Anm.) haben einfach weitergemacht", sagte Ancelotti nach dem Spiel. "Das nächste Mal hören wir einfach auf zu spielen und treten ab, auch wenn wir dadurch verlieren."

Koulibaly entschuldigte sich indes via Twitter für die Niederlage. "Vor allem dafür, dass ich meine Brüder im Stich gelassen habe. Aber ich bin stolz auf meine Hautfarbe, darauf, dass ich ein Senegalese bin, ein Franzose, Napolitaner: ein Mann", twitterte der Verteidiger, der nach einer Gelben Karten gegen sich dem Schiedsrichter applaudiert hatte und daraufhin Gelb-Rot sah. Sein Trainer hatte Verständnis: "Koulibaly war einfach gereizt", sagte Ancelotti.