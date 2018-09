Mit einem 3:1 über Napoli setzte sich Juventus Turin in der Serie A vom schärfsten Verfolger ab.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cristiano Ronaldo bereitete alle drei Juve-Tore vor © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Juventus Turin hat den Schlager in Italiens Fußball-Meisterschaft gegen Verfolger Napoli für sich entschieden. Der Serienmeister setzte sich im Serie-A-Hit am Samstagabend vor heimischer Kulisse mit 3:1 (1:1) durch. Zu allen drei Juve-Toren leistete Cristiano Ronaldo die Vorarbeit. Die makellosen Norditaliener liegen an der Tabellenspitze nun sechs Punkte vor dem wohl schärfsten Konkurrenten.

Napoli ging in Turin durch Dries Mertens (10.) zwar früh in Führung, Mario Mandzukic (26.) gelang eine Viertelstunde später nach Ronaldo-Flanke der Ausgleich. Der kroatische Vizeweltmeister besorgte dann auch das 2:1 für den Titelverteidiger, nachdem Ronaldo die Stange getroffen hatte. Leonardo Bonucci (76.) gelang die Entscheidung, wobei der portugiesische Superstar die Kopfballvorlage lieferte. Napoli spielte nach Gelb-Rot für Mario Rui ab der 58. Minute nur mit zehn Mann.