Salzburgs Mittelfeldregisseur Valon Berisha dürfte den Meister verlassen. Nach Sampdoria Genua zeigt nun ein klingenderer Name Interesse.

© GEPA pictures

Der Abgang von Valon Berisha, dem Leistungsträger aus Salzburg, dürfte in dieser Sommerpause nicht zu verhindern sein. Zu stark waren die Leistungen des 25-Jährigen bei den Salzburgern in den vergangenen sechs Jahren, vor allem in der Vorsaison.

Dem Kosovaren wurde lange Zeit nachgesagt, knapp vor der Unterschrift bei Sampdoria Genua in der italienischen Serie A zu stehen. Wie "La Repubblica" nun berichtet, könnte es zu einer Wende kommen. Denn Lazio Rom hat sich nun eingeschaltet.

Der dortige Sportdirektor Igli Tare soll dem Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von jeweils 1,5 Millionen Euro bieten. Voraussetzung dafür soll sein, dass Berisha sein Management (aktuell SEG, das unter anderen Memphis Depay, Alfred Finnbogason oder Daley Blind berät) wechselt.