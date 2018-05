Juventus Turin steht vor seinem siebenten Titelgewinn in der Serie A in Folge. Bevor das Meisterstück finalisiert wird, könnte die Alte Dame auch die Titelverteidigung in der Coppa Italia unter Dach und Fach bringen.

Bonucci und Gattuso © AP

Am heutigen Mittwochabend (21.00 Uhr) geht Juventus gegen den AC Milan als Favorit ins Finale im Römer Olympiastadion. Die Mailänder bauen auf die Motivationskünste von Gennaro Gattuso.

Seit der ehemalige Mittelfeldrackerer mit hitzigem Temperament bei den Rossoneri an der Seitenlinie steht, geht es bei Milan langsam aufwärts. Als Tabellensechster kämpft der Traditionsclub um die Teilnahme an der kommenden Europa League. Diese wäre mit dem Cup-Titel bereits fixiert. Zuletzt gewann Milan 2003 den Cup, Gattuso stand damals noch als Aktiver auf dem Spielfeld. 2016 verloren die Mailänder das Endspiel mit 0:1 n.V. gegen - Juventus.

Viertes Double in Folge im Visier

Die Turiner peilen ihren 13. Cup-Triumph an. 2015, 2016 und 2017 waren die Bianconeri schon nicht zu stoppen. Sie könnten damit das vierte nationale Double in Folge schaffen. Der Trainer kennt den Konkurrenten: Massimiliano Allegri betreute Milan dreieinhalb Jahre lang und holte in dieser Zeit die bis dato letzten Trophäen der Rotschwarzen. 2011 gewann Milan unter Allegri die Serie A sowie in Folge auch den Supercup.

Von der nationalen Spitze ist die aktuelle Milan-Elf zwar weit entfernt, unter dem seit November als Cheftrainer amtierenden Gattuso war dennoch so etwas wie Aufschwung erkennbar. Der in aktiven Zeiten als Raubein verschriene 40-Jährige gilt vor allem als Motivator, denn als gewiefter Taktiker. "Er glaubt an uns seit dem ersten Tag, als er hier übernahm und wir sind dafür dankbar", meinte Mittelfeldspieler Giacomo Bonaventura über seinen Coach.