Stell dir vor, du stehst am Balkon deiner Wohnung und plötzlich kommt ein Fußball angeflogen. Ärgerlich, ja, aber besonders in stark mit Kindern besiedelten Gebieten keine Seltenheit. Wenn der abgefeuerte Schuss von einem baldigen WM-Teilnehmer kommt, schon umso mehr.

So geschehen bei Real Madrids 2:3-Niederlage in La Liga bei Rayo Vallecano. Nach einem Eckball für die Königlichen riss Reals Fede Valverde, der in Katar das Dress Uruguays überstreifen wird, ein Schuss dermaßen ab, dass dieser weit über das Tor und direkt in einen Balkon eines angrenzenden Wohnungsgebäudes segelte. Die Bewohner des Appartments haben die Szene dabei, wie es der Zufall so will, mitgefilmt. Sehen Sie selbst: