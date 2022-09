Beim La Liga-Spiel zwischen Cadiz und Barcelona wurde die Partie in der 82. Minute beim Stand von 2:0 für die Gäste unterbrochen. Auf der Tribüne ist offenbar ein Zuschauer zusammengebrochen, Cadiz-Torhüter Jeremias Ledesma warf in weiterer Folge einen Defibrillator in den Zuschauerrang. Spieler auf dem Rasen beteten, im Stadion wurde es still. Der Gesundheitszustand des Zuschauers ist derweilen unklar. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande wies die Spieler knapp 20 Minuten später an, in die Kabinen zu gehen.

Nach einem Aufwärmprogramm ist die Partie mittlerweile wieder fortgesetzt worden.