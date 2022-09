Der hoch verschuldete FC Barcelona darf nach dem Verkauf zahlreicher Vermögenswerte in dieser Saison überraschend viel Geld ausgeben. Die spanische Fußball-Liga hob das Ausgabenlimit der Katalanen für die aktuelle Spielzeit deutlich an, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Demnach wurde Barca erlaubt, 656 Millionen Euro für Spieler und Mitarbeiter einschließlich der Gehälter auszugeben.

Das ist ein gewaltiger Sprung, nachdem die Ausgabengrenze des Klubs angesichts massiver Schulden im letzten Winter noch im negativen Bereich gelegen hatte. Um sich etwas von seiner finanziellen Schieflage zu erholen, verkaufte der Klub im Sommer dann 25 Prozent seiner Fernsehrechte sowie andere Vermögenswerte für insgesamt rund 870 Mio. Euro. Davon gab Barca zuletzt etwa 160 Mio. Euro an Ablösesummen für die Transfers von Angreifer Robert Lewandowski, Flügelstürmer Raphinha und Verteidiger Jules Koundé aus.

Jeder spanische Klub hat ein anderes Ausgabenlimit, das vom Verhältnis der Einnahmen zu Ausgaben und den Verbindlichkeiten abhängt.