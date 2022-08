Der am Sonntag bei einem brutalen Raubüberfall in seinem Haus verletzte Barcelona-Star Pierre-Emerick Aubameyang hat sich nun via Instagram selbst zu Wort gemeldet. Einige "feige Gewalttäter sind in unser Haus eingedrungen und haben meine Familie und meine Kinder bedroht. Sie verletzten mein Kiefer, aber ich werde ganz schnell wiederhergestellt sein." Sonst sei glücklicherweise niemand verletzt worden.

Der Gabuner, der noch in dieser in den Ländern der großen Ligen am 1. September zu Ende gehenden Transferzeit zu Chelsea wechseln könnte, legte auch sein Unbehagen über die Situation offen. "Das Gefühl, im eigenen Haus nicht mehr sicher zu sein, ist schwer zu verstehen und zu beschreiben, aber wir werden es überwinden." Ob der mögliche Transfer durch die Verletzung gefährdet wird, war vorerst unklar.

Mindestens vier vermummte Personen waren über den Garten in das Haus des Profis in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen. Aubameyang, seine Frau Alysha und mehrere Gäste wurden gegen ein Uhr nachts überrascht und unter anderem mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht und zum Teil auch geschlagen. Laut einem Bericht wurde der Fußballer von einem Gewehrkolben im Gesicht getroffen. Auch die beiden Kinder des Paares mussten den Überfall miterleben.

Unter Drohungen wurde der gabunische Fußballer gezwungen, den Tresor zu öffnen, aus dem die Diebe Schmuck und weitere Wertsachen im Gesamtwert von rund 700.000 Euro entwendeten. Die Täter sind anschließend in einem Wagen unerkannt entkommen.