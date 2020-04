Facebook

Trauer bei Real Madrid © (c) OFC Pictures - stock.adobe.com

Bei den Königlichen aus Madrid herrscht derzeit große Trauer. Real-Legende Gregorio "Goyo" Benito starb im Alter von 73 Jahren. Der Spanier litt bereits lange an einer schweren Alzheimer-Erkrankung. Laut der Zeitung "El Mundo" sei er in seinen letzten Tagen außerdem am Coronavirus erkrankt.



"Goyo Benito war immer ein Beispiel für die Werte unseres Klubs", teilten die Spanier in ihrem Abschiedsbrief mit. "Real Madrid war bei seinem Kampf gegen die Krankheit, an der er seit mehr als einem Jahrzehnt leidet, stets an seiner Seite. Heute trauert Real Madrid im Gedenken an einen der größten Verteidiger unserer Geschichte.", hieß es weiter.

Als harter Innenverteidiger wurde Benito schnell zu einem absoluten Fanliebling. In 14 Profi-Jahren bei Real gewann er von 1968 bis 1982 sechs Meisterschaften und fünfmal den Pokal.