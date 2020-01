Facebook

Francesco Totti bei seinem Abschied von den Roma-Fans © APA/AFP/VINCENZO PINTO

30 Jahre lang war Francesco Totti fixer Bestandteil des AS Rom, den Großteil davon als Spieler. 307 Tore in 783 Spielen erzielte die lebende Legende für den italienischen Hauptstadtklub - mit der Nationalmannschaft holte 2006 in Deutschland den WM-Titel.

Dass es der mittlerweile 43-Jährige immer noch drauf hat, beweist ein Video, das gerade im Internet kursiert und dort für Begeisterung sorgt. Totti versenkt dabei einen Freistoß aus relativ spitzem Winkel im Kreuzeck, als wäre es das Normalste auf der Welt. Seine Mitspieler und Fans feiern den ehemaligen Superstar daraufhin gebührend, aber sehen Sie selbst:

Aber nicht nur „Il Capitano“ sorgt im Moment viral für Furore, auch Arturo Vidal begeistert im Netz. der Barcelona Spieler versenkt einen Schuss in einem Basketballkorb und kann daraufhin selbst nicht ganz fassen, was ihm da gelungen ist: