Luis Suarez © AP

Wie der spanische Fußballmeister am Samstag bekanntgab, werde der Eingriff am Außenmeniskus des Uruguayers Luis Suarez am Sonntag erfolgen. Erst dann seien Prognosen über die Ausfallzeit des 32-Jährigen möglich.

Der 14-fache Saisontorschütze, der zuletzt am Donnerstag bei Barcas Supercup-Halbfinalniederlage gegen Atletico Madrid spielte, war bereits im Mai 2019 ebenfalls am rechten Knie operiert worden.