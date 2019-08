Facebook

Pechvogel Oliveira © YOUTUBE

Freud und Leid liegen oft sehr nahe beieinander. Dies musste Paulo Oliveira vergangenes Wochenende in der spanischen Meisterschaft am eigenen Leib verspüren. Im Duell mit Mallorca traf der Spieler von Eibar zuerst in der 57. Minute zum umjubelten Ausgleich zum 1:1. 18 Minuten später wurde Selbiger allerdings zum Sargnagel seiner Mannschaft, als er den Ball wunderschön im eigenen Kasten versenkte und damit die 1:2-Niederlage von Eibar besiegelte.