Barca-Neuzugang Firpo zwischen Pique und Griezmann © APA/AFP/JOSEP LAGO

Wie sagt man so schön: Im Leben kommt alles einmal zurück. Diese Weisheit trifft wohl auch auf Junior Firpo zu. Der 22-Jährige wurde am Sonntag vom FC Barcelona als Neuzugang präsentiert. Für den U21-Europameister überwiesen die Katalanen an Ligakonkurrent Real Betis 18 Millionen Euro. Allerdings bringt der Transfer ein Problem mit sich.

So tauchten nun wieder Tweets im Netz auf, die der Linksverteidiger 2012 im Alter von 15 Jahren abgesetzt und später wieder gelöscht hatte. Damals attackierte der Tenager Superstar Lionel Messi auf übelste Weise und twitterte: "Ich glaube, ich breche dir die Beine", und kurz zuvor "Messi, du H****sohn". In einem Tweet, der später gelöscht wurde, soll Firpo dem Argentinier sogar den Tod gewünscht haben.

Darauf angesprochen, versuchte Firpo die Tweets erst gar nicht zu leugnen. "Ich habe das als 15-Jähriger geschrieben, als mich noch niemand kannte und du nicht daran denkst, dass es dich Jahre später nochmal einholt." Seine verbalen Entgleisungen von einst betitelt er als "Kinderkram" und würden wohl daher rühren, dass sein Vater großer Fan von Real Madrid gewesen sei ...

In den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob Messi nachtragend ist oder über dem ganzen Thema stehen kann.