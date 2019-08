Facebook

Edfen Hazard soll es für die Galaktischen richten © AP

Test ist Test, mag sich so mancher kühle Rechner denken, aber dieses Probespiel von Österreichs Meister Salzburg stellt alles Bisherige in den Schatten. 30.188 Zuschauer werden heute in der Red Bull Arena zu Augenzeugen eines Fußball-Spektakels der – wenn man die Superlative im Zusammenhang mit Real Madrid strapazieren möchte – außerirdischen Art (19 Uhr). Denn die Parade-Spieler des königlichen Klubs gelten gemeinhin als „Galaktische“. Frei übersetzt könnten sie als „die von der Milchstraße Kommenden“ durchgehen. Womit man aktuellerweise gar nicht mal so daneben liegen würde.

Tatsächlich war Real in der vergangenen Saison, gemessen an den eigenen Maßstäben, nämlich Lichtjahre von einem Titel entfernt. In der Champions League kam im Achtelfinale (gegen Ajax Amsterdam) das Aus, in der Liga lag das Weiße Ballett als diesmal bloß dritte Kraft am Ende 19 Punkte hinter Meister Barcelona, der auch im Cup-Halbfinale den Abschied besiegelte. Das ist gelinde gesagt eine für Real-Verhältnisse unterirdische Bilanz.

Stars zu horrenden Preisen

Kein Wunder, dass der Klub alles irdisch Machbare unternimmt, um sich aus diesem Schlamassel wieder herauszuwinden. Weil das Geld beim 13-maligen Gewinner der Champions League/des Europacups der Meister ohnehin längst abgeschafft ist und der Klub genügend Personal hat, um überschüssige Spieler sauteuer abzustoßen (eine wegen des Financial Fair Play notwendige Maßnahme), müssen neue Superstars zu horrenden Preisen engagiert werden. Es war dem prominentesten Klub des Planeten bisher nicht vergönnt, den Abgang des x-fachen Weltfußballers Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin auch nur einigermaßen zu kompensieren.

Nun wurde mit Eden Hazard von Chelsea ein absoluter Topmann verpflichtet. Der um 100 Millionen (plus Nebenkosten) verpflichtete hochbegabte Belgier soll Real zurückführen in die höchsten Sphären auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Dem nicht genug, wird seit Wochen um Paul Pogba gefeilscht wie auf einem orientalischen Basar. Für den französischen Weltmeister bekam Manchester United schon unterschiedlichste Bezahl-Varianten geboten wie etwa die Kombination aus 50 Millionen Euro plus den kolumbianischen Topstar James Rodriguez. Ob der Transfer noch klappt, steht derzeit in den Sternen. United hat allerdings nur noch bis Donnerstag Zeit, für einen eventuellen Ersatz zu sorgen.

Krise prolongiert?

Sportlich läuft es für Real vor der am 17. August startenden Meisterschaft auch nicht gerade rund. Die Testspiele ließen viele Wünsche offen, es hieß schon, die Krise sei prolongiert. Doch es ist damit zu rechnen, dass sich das Team von Zinedine Zidane mit der Aufgabe steigern wird.

Salzburg kann die Stärke der Madrilenen heute auf die Probe stellen. Jesse Marsch hat ungeachtet des Gegners geplant, „möglichst viele Spieler“ einzusetzen. Der Klub verfolgt bekanntlich eine völlig konträre Strategie auf dem Spielermarkt. Welche rasante Entwicklung die eigenen Spieler nehmen können, ist zum Beispiel an Dominik Szoboszlai deutlich zu verfolgen. Der Marktwert des erst 18-jährigen Burschen aus Ungarn schnellte im vergangenen Jahr von ein auf mittlerweile 12 Millionen Euro hoch. Da könnte sich Real durchaus etwas abschauen.