Weltfußballer Luka Modric und Co. kommen nach Salzburg © APA/AFP/AARON M. SPRECHER

Red Bull Salzburg zieht den ganz dicken Fisch unter den Testpielgegener ans Land. Real Madrid kommt am 7. August in die Mozartstadt, das berichten die "Salzburger Nachrichten". Die Star-Truppe von Coach Zinedine Zidane dient als idealer Gradmesser vor der erstmaligen Teilnahme an der UEFA Champions League.



Bereits am 31. Juli hat Salzburg den FC Chelsea zu Gast.