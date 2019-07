Real Madrid muss in der Sommer-Vorbereitung bis auf weiteres auf Cheftrainer Zinedine Zidane verzichten.

Zinedine Zidane © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Der Franzose fehlte im Trainingslager in Kanada am Freitag aus "persönlichen Gründen", wie der spanische Fußball-Großclub bekannt gab. Assistent David Bettoni werde die Mannschaft weiter betreuen. Real war erst am Dienstag nach Montreal aufgebrochen.

Die Sport-Tageszeitung "As" berief sich auf Club-Quellen, wonach Zinedine Zidane bald wieder beim Team weilen würde. Das erste Vorbereitungsspiel ist für 20. Juli gegen Bayern München im texanischen Houston angesetzt.