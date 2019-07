Ablösefrei Diego Godin wechselt von Atletico Madrid zu Inter Mailand

Uruguays 33-jährigen Dauerbrenner Diego Godin zieht es von Atletico Madrid in die Serie A zu Inter Mailand. Weiters verlässt Kostas Manolas die Roma in Richtung Neapel und Juventus Turin und die AS Roma tauschen ihre Linksverteidiger.