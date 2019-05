Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Real-Coach Zidane wartet viel Arbeit © APA/AFP/BENJAMIN CREMEL

Real Madrid ist in dieser Saison nur ein Schatten seiner selbst. In der Meisterschaft fehlen schon 18 Punkte auf den bereits feststehenden Titelträger Barcelona, so schlecht standen die auf Platz drei der Tabelle liegenden "Galaktischen" zuletzt 2001 da.

Daran konnte auch Coach Zinedine Zidane bis dato nichts ändern. So musste der Franzose, mit dem das "Weiße Ballett" drei Mal in Folge die Champions League gewinnen konnte und als Retter in der Not geholt wurde, mitansehen, wie seine Mannschaft zuletzt gegen Tabellenschlusslicht Rayo Vallecano in eine 0:1-Blamage schlitterte.

"Wir können die Saison nicht so beenden, nicht so ein Bild abgeben", wetterte Zidane wütend. Gegen Villarreal geht es am Sonntag um Schadensbegrenzung. Danach folgen noch die Partien bei Real Sociedad und Betis Sevilla. Real muss liefern.

Kroos, Bale, Modric

Fest steht bereits, dass es bei Real nach dieser Saison einen großen Umbruch geben wird. Dabei sollen auch einige Superstars ausgemistet werden. Superstars wie Toni Kroos, Gareth Bale, Luka Modrić oder Isco werden zum Verkauf freigegeben. Auch Goalie Thibaut Courtois hat keinen leichten Stand unter Zidane, dem für die bevorstehende Einkaufstour 540 Millionen Euro zur Verfügung stehen sollen.

Und ganz oben auf der Liste des Franzosen tauchen auch klingende Namen auf: Eden Hazard (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Luka Jović (Frankfurt), Christian Eriksen (27, Tottenham) und Tanguy Ndombele (22, Lyon) . "Unser Ziel ist es, einen stärkeren Angriff zu haben", so Zidane.