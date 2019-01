Facebook

Dabbur bleibt in der Frühjahrssaison noch in Salzburg © GEPA pictures

Jetzt erfolgte die offizielle Bestätigung durch den Klub: Munas Dabbur wird Red Bull Salzburg im Sommer verlassen und zum FC Sevilla, dem derzeitigen Dritten der spanischen Liga, wechseln. Zu den Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Der Stürmer absolvierte bisher 110 Pflichtspiele für Salzburg und brachte es dabei auf 55 Tore und 21 Assists.

Im Vorjahr wurde der Israeli mit 22 Treffern Liga-Schützenkönig, derzeit führt er das Bundesliga-Ranking mit neun Toren an. Mit Salzburg wurde Dabbur zweimal Meister und einmal Cupsieger. Der Angreifer kam im Sommer 2016 von Grasshoppers Zürich, im darauf folgenden Winter wurde er ein halbes Jahr an den Schweizer Club verliehen, ehe Dabbur nach dem Abgang von Jonatan Soriano bei den "Bullen" so richtig einschlug.

Sportdirektor Christoph Freund meinte über den bevorstehenden Abgang: "Für uns war immer klar, dass ein Stürmer mit seinen Qualitäten irgendwann den nächsten Schritt in eine große Liga machen wird. Vor allem seine Leistungen und seine Torquote in den internationalen Spielen haben in den letzten Monaten das Interesse etlicher großer Klubs geweckt." Außerdem sagte Freund: "Wir haben nun für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung gefunden."