Maximilian Wöber © APA/HERBERT NEUBAUER

Der 20-Jährige reiste laut Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) aus dem Trainingslager von Ajax Amsterdam in Florida ab. Maximilian Wöbers Wechsel nach Spanien soll demnach in Bälde finalisiert sein.

Ajax erhält laut Angaben des "Telegraaf" eine Ablösesumme zwischen 12 und 14 Millionen Euro für den Verteidiger, ein kleiner Teil davon soll an Rapid fließen. Wöber ist bei den Niederländern keine Stammkraft, mit dem Argentinier Lisandro Magallan holte der Champions-League-Achtelfinalist in der Winterpause bereits einen neuen Abwehrspieler.

Wechselt Wöber nach Sevilla, wird er in den Partien des Europa-League-Sechzehntelfinales gegen Lazio Rom nur Zuschauer sein. Nach seiner Roten Karte im abschließenden Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Bayern München belegte die UEFA den Ex-Rapidler am Freitag mit einer Sperre von zwei Spielen.