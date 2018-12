Rund um den Erdball wurde am vergangenen Wochenende wieder Fußball gespielt, wir haben für Sie die besten, schönsten oder kuriosesten Szenen im Video.

Nein, das wird wirklich kein Tor © SCREENSHOT/DAZN

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend mit einem 2:0-Heimsieg über Villarreal die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft erobert. Der Titelverteidiger liegt nun mit 28 Punkten einen Zähler vor dem FC Sevilla (27), der sich beim Gastspiel gegen den Vierten Deportivo Alaves (24) mit einem 1:1 begnügen musste. Auch der Tabellendritte Atletico Madrid (25) spielte nur 1:1 in Girona.

Die Barca-Tore erzielten vor 73.003 Zuschauern im Camp Nou Routinier Gerard Pique (36.) und Carles Alena (87.). Rapids Europa-League-Gruppengegner Villarreal blieb nach der sechsten La-Liga-Niederlage 17. und steckt damit weiter im Abstiegskampf.

Überraschend stand der zuletzt kritisierte Ousmane Dembele in Barcelonas Startelf und bereitete die Führung vor, die Innenverteidiger Pique per Kopfball besorgte. Der 21-Jährige zeigte sich von seiner besten Seite, wie auch dieses Video zeigt:

Zu einer höchst unsportlichen Szene kam es in den Niederlanden. Beim Klassiker zwischen Feyenoord Rotterdam und der PSV Eindhoven (2:1). Während einer Großchance der Gäste fliegt aus dem Fan-Sektor der Heimmannschaft plötzlich ein Ball aufs Spielfeld und vereitelt so den möglichen Ausgleich, aber sehen Sie selbst:

Ganz ohne Behinderung vergab Nigel Hasselbaink einen Sitzer. Beim Stand von 2:2 vergab der Stürmer der Gastgeber im Spiel zwischen Hapoel Be'er Sheva gegen Hapoel Hadera die sichere Führung aus wenigen Metern: