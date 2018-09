Facebook

Eine Absperrung brach zusammen © Twitter

Zu einer gefährlichen Situation kam es am Samstag in der spanischen Liga während der Partie zwischen SD Eibar und dem FC Sevilla. Beim 2:0 für die Gäste durch Ever Banega (59.) stürzte beim Torjubel der Sevilla-Fans ein gesamter Block der Tribüne in sich zusammen. Zahlreiche Zuschauer fielen auf die Spielfeldbgegrenzung, zwei Fans wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Banega lief nach dem verwandelten Elfer zu den Fans, als plötzlich die Tribüne nachgab.