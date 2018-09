Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwere Anschuldigungen gegen den Juve-Star © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Schwere Vorwürfe gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo: Der Portugiese - für den die Unschuldsvermutung gilt - soll Kathryn Mayorga 2009 in Las Vegas vergewaltigt haben, wie die 34-Jährige behauptet.

Ronaldo soll der Frau 375.000 US-Dollar gezahlt haben, damit sie über jene Nacht für immer schweige. Ihr Anwalt, so berichtet der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe, greift dieses Abkommen nun in einer Zivilklage in Nevada an.

Laut der Frau habe sie Ronaldo anal vergewaltigt und sie anschließend gefragt, ob sie Schmerzen habe: "Dabei ging er auf die Knie irgendwie und sagte: 'Zu 99 Prozent bin ich ein guter Kerl, ich weiß nicht, was mit diesem einen Prozent ist.'"

Ronaldo bestreitet die Vorwürfe und sagt, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Der Anwalt der Frau soll seine Klage mitunter auf ein Dokument stützen, in dem zu lesen ist, wie der Juventus-Star die Nacht erlebt haben soll. "Sie hat mehrfach Nein und Stopp gesagt", soll der 33-Jährige in dem Papier zitiert worden sein.