Barcelona geht in der Primera Division gegen den Tabellenletzten unter, Real Madrid scheitert am FC Sevilla. In England warf Chelsea den FC Liverpool aus dem Liga-Cup.

Er kann es nicht fassen: Barcelonas Superstar Lionel Messi © (c) APA/AFP/OSCAR DEL POZO (OSCAR DEL POZO)

Für die beiden spanischen Fußball-Topclubs Real Madrid und FC Barcelona hat es am Mittwoch in der sechsten Runde die ersten Liga-Niederlagen gesetzt. Die Katalanen verloren beim bisherigen Schlusslicht Leganes 1:2, blieben aber an der Spitze, weil sich Real beim FC Sevilla mit 0:3 geschlagen geben musste.

Barcelona ging zwar durch Philippe Coutinho (12.) in Führung, den Gastgebern gelang jedoch dank eines Doppelschlags durch Nabil El Zhar (52.) und Oscar (53.) die Überraschung. Erst am vergangenen Sonntag war Barca im Camp Nou gegen Underdog Girona nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Einen Rückschlag setzte es auch für Real. Die Niederlage in Sevilla war nach Toren von Andre Silva (17., 21.) und Wissam Ben Yedder (39.) schon vor der Pause praktisch besiegelt. In der Tabelle liegen die "Königlichen" aufgrund des um vier Treffer schlechteren besseren Torverhältnisses hinter dem punktegleichen Titelverteidiger, zwei Punkte dahinter folgt Atletico Madrid auf Platz drei. Rapids Europa-League-Gegner Villarreal gewann bei Athletic Bilbao 3:0 und ist Tabellenachter.

Späte Wende

Chelsea ist durch ein 2:1 bei Liverpool ins Achtelfinale des englischen Fußball-Liga-Cups eingezogen. Daniel Sturridge brachte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch zwar in der 59. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. Nach Emersons Ausgleichstor (79.) entschied jedoch der eingewechselte Belgier Eden Hazard (85.) mit einer sehenswerten Einzelleistung die Begegnung.

Sowohl Liverpool als auch Chelsea schonten an der Anfield Road mehrere Stammspieler.