Gareth Bale © APA/AFP/LLUIS GENE

In einem Interview mit der "Daily Mail" machte Gareth Bale nun ekinen Hehl daraus, dass der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin auch für Real Madrid von Vorteil sei. So sind die "Königlichen" auch ohne den Portugiesen stark in die neue Saison der Primera Division gestartet. Und der Waliser, der stets im Schatten Ronaldos stand, kann sich nun erstmals richtig entfalten.

"Wir sind mehr ein Team, arbeiten mehr als eine Einheit, als ein einzelner Spieler. Offensichtlich ist es ohne einen solchen großen Spieler ein wenig anders hier. Es ist vielleicht ein bisschen entspannter"", sagt Bale, der in den ersten fünf Ligaspielen gleich fünf Scorerpunkte für die "Galaktischen" verbuchte.

"Ich war sehr wütend"

In der vergangen Saison fand sich der 29-Jährige unter Ex-Trainer Zinedine Zidane zumeist auf der Bank wieder. So auch im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool, als er als Einwechselspieler per spektakulärem Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 2:1 traf. "Ich war wütend, sehr wütend, um ehrlich zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich es verdient gehabt hätte, das Spiel zu beginnen. Ich hatte Tore geschossen, also war es schwer, die Wut loszulassen", beschrieb er die Situation im Olympia-Stadion in Kiew.

Bale wechselte 2013 für 101 Millionen Euro zu Real Madrid und erlebt jetzt offensichtlich seinen zweiten Frühling.