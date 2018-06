Facebook

Der Rücktritt kam für viele überraschend, manche bezeichneten es auch als Paukenschlag: Nach dem dritten Champions-League-Sieg in Serie nahm Zinedine Zidane den Hut, verlässt Real Madrid. "Die Mannschaft", sagte der Franzose, "braucht etwas Neues." Genau dieses "Neue" ist aber das Problem - denn wer soll den so plötzlich leer gewordenen Trainerstuhl bei den Madrilenen übernehmen? Wer wir das "weiße Ballett" künftig dirigieren?

Zidane setzte mit seinem Rücktritt Real und Präsident Florentino Perez unter Druck. Denn ein Nachfolger muss schnell gefunden werden, nicht zuletzt um auch potenzielle Neuverpflichtungen mit einem Namen konfrontieren zu können. In Spanien laufen die Spekulationen heiß - und es scheint durchaus wahrscheinlich, dass man in Madrid wieder auf eine interne Lösung statt eines großen Namens setzt.

Immerhin war auch Zidane vor seinem Engagement bei der ersten Mannschaft beim Nachwuchs engagiert. Und deshalb gelten die Ex-Real-Spieler Santiago Solari und Guti als Favoriten. Solari betreut das zweite Team, Guti die U19-Mannschaft. Und Guti ist bei den Real-Fans nach wie vor ein Held, der Spanier spielt seit seinem achten Lebensjahr bei Real, war in allen Jugendteams, ehe er schon mit 19 Jahren (1995) in der Kampfmannschaft debütierte. In 15 Jahren als Profi brachte er es auf eine Erfolgsliste, die nicht gerade gering ist - fünf Mal wurde Real mit ihm "La Liga"-Meister, drei Mal gewann er die Champions League. Und auch der Argentinier Solari war bei Real als Spieler unter Vertrag, war fünf Jahre im AKder und gewann (zusammen mit Guti) zwei Meistertitel und ein Mal die Champions League.

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31. Mai 2018

Nicht zu vergessen: Mit der internen Lösung hätte man bei Real einen Trainer mit "Stallgeruch", wie das auf neudeutsch im Fußball so schön heißt. Und man bräuchte sich nicht auf Vertragsstreitigkeiten mit Klubs anderer Trainer einzulassen, die noch gebunden wären. Und: Mit Vicente del Bosque (zwei CL-Triumphe) und nun Zidane (drei) waren es vor allem Ex-Spieler des Klubs, die auf internationaler Ebene reüssierten.

Große Namen sind auch im Gespräch

Aber natürlich gibt es auch wirklich große Namen, die in den Top der Spekulationen geworfen werden. Einer der großen Favoriten: Mauricio Pochettino. Der Tottenham-Coach spricht als Südamerikaner spanisch und er formte die Spurs in den vergangenen Saisonen, führte eine junge Elf mit Nachwuchsleuten wie Dele Alli oder Harry Kane an die europäische Spitze. Er sollte wissen, wie man einen Umbruch durchführen kann. Allerdings hat er noch einen Vertrag bei den Londonern - und der wurde gerade verlängert. Chelsea soll angeblich bereit gewesen sein, 30 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, weshalb Tottenham den Kontrakt gehörig nachbesserte. Aber: Pchettino weilt gerade in Barcelona, wo er sein neues Buch vorstellt. . .

Ebenfalls in der Ziehung: Chelsea-Trainer Antonio Conte und natürlich auch der bei Arsenal verabschiedete Arsene Wenger, der sich auch mit 68 nicht zur Ruhe setzen will. Bei "beIN Sports" hatte der Franzose zuletzt gemeint: "Es steht eine aufregende Zeit bevor, weil ich jetzt wieder auf die Probe gestellt werde. Das ist es, was ich in meinem Leben brauche. Ich bin ein Wettbewerbs-Typ, der Herausforderungen braucht."

Ebenfalls in Spanien gehandelt wird Jürgen Klopp - vor allem seit dem Vorstoß ins Champions-League-Finale mit dem FC Liverpool. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass der Deutsche die "Reds" verlässt - selbst für Real. Und sogar DFB-Teamchef Jogi Löw steht angeblich auf einigen Listen, allerdings hat der gerade vor wenigen Tagen seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Das erleichtert die Sache nicht.

Ausschluss-Prinzip

Es gibt aber auch Superstars auf der Bank, die wohl keine Chance haben: Etwa Pep Guardiola, der sich bei Manchester City wohl fühlt und als eifriger Vertreter der katalanischen Unabhängigkeit in Madrid ein No-Go ist. Auch der Trainer von Stadtrivale Atletico, Diego Simeone, wird wohl kaum zum Zug kommen. Aber bei Real weiß man nie. . .