Als Königstransfer werden Fußballspieler bezeichnet, die entweder komplett einschlagen und die in sie gesetzten Erwartungen noch übertreffen, oder jene, die eine exorbitant hohe Ablösesumme einbringen. Rasmus Höjlund hat beim SK Sturm beide Aspekte abgedeckt. Der Däne, der im Jänner 2022 für rund zwei Millionen Euro von Kopenhagen nach Graz gewechselt war, erzielte in 21 Pflichtspielen für die Steirer 12 Tore und steuerte zudem vier Assists bei.

Wenig überraschend trudelten in der Transferperiode danach im Sommer 2022 zahlreiche Angebote beim SK Sturm ein. Den Zuschlag erhielt letztlich Atalanta Bergamo. Die Italiener überwiesen vorerst 17 Millionen Euro. Den damals 19-Jährigen, der ohnehin den nächsten Schritt gehen wollte, zu verkaufen, sollte sich als absolut richtiger Schritt erweisen. Einerseits, da im Jahr später die Ablösesumme aufgrund einer Ausstiegsklausel deutlich geringer ausgefallen wäre, andererseits, weil gewisse Boni in den Verkauf eingebaut wurden. Das Maximum beträgt insgesamt 20 Millionen Euro, wie von der Kleinen Zeitung schon am 27. August 2022 exklusiv berichtet.

Und genau diese Summe wird auch fließen. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Höjlund spielte auch in der italienischen Serie A groß auf. Für Bergamo erzielte er zehn Pflichtspieltore. Dazu kamen sechs Länderspiele für Dänemark, in denen der pfeilschnelle und robuste 1,92-Meter-Angreifer sechs Mal traf.



Das ließ auch die absoluten Topklubs in Europa aufhorchen. Und da traf es sich gut, dass ausgerechnet der Lieblingsklub von Höjlund einen Topstürmer sucht – und zwar Manchester United. Die Red Devils sollen sich laut dem Transferexperten Fabrizio Romano mit dem Linksfuß über einen langfristigen Vertrag einig sein. Nun gilt es noch eine Einigung mit Atalanta Bergamo zu finden. Die Italiener verlangen für den 20-jährigen Stürmerstar wohl eine Ablösesumme zwischen 65 und 70 Millionen Euro. United hofft, diesen Preis noch etwas herunterschrauben zu können. Und auch wenn die Norditaliener als zähe Verhandler gelten, gilt ein Verbleib des Torjägers als ausgeschlossen.

Der Wechsel wird aber noch in diesem Sommer zustande kommen. Und Manchester darf sich freuen. "Bei mir sehe ich einige Parallelen zu Erling Haaland", sagte Höjlund in einem Interview mit der Kleinen Zeitung am 31. Jänner 2022. Der Norweger spielt mittlerweile für Manchester City und trug einen wesentlichen Beitrag zum ersten Champions-League-Triumph bei. United erhält nun ebenso einen Torgaranten, der sich voraussichtlich einmal mehr als Königstransfer erweisen wird.