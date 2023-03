Es gibt gewiss angenehmere Momente für einen Fußballprofi, als in der 77. Minute beim Stand von 0:5 ins Spiel einzugreifen. Aber da musste er durch, der Marcel Sabitzer. Als der erste Österreicher im Dress von Manchester United an der Anfield Road zu Liverpool anstelle des Ex-Real-Brasilianers Casemiro von Trainer Erik ten Hag auf das Feld geschickt wurde, bekam er die Chance, sich aktiv an der Schadensbegrenzung zu beteiligen. Er hat sie nicht genutzt.