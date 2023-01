Darauf haben die Fans von Manchester United schon sehnsüchtig gewartet. Nach zuletzt bitteren Derby-Niederlagen gewann die seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo aufgeblühte Elf von Erik ten Hag das Duell gegen Manchester City 2:1 und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Lokalrivalen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte mit einem Chancenplus für United ergriff das Team von Pep Guardiola nach der Pause die Initiative und ging in der 60. Minute in Führung. Jack Grealish köpfelte nach einer perfekten Flanke von Kevin de Bruyne ein. Doch United ließ sich vor 76.000 Zuschauern in Old Trafford nicht entmutigen, kam zurück und zum Ausgleich.

Umstrittener Ausgleich

Um den Treffer wird es allerdings Diskussionen geben. Der aus dem Abseits gestartete Marcus Rashford nahm einen Pass von Casemiro nicht an, hatte sich aber Richtung Ball bewegt. Bruno Fernandes übernahm die Kugel und stellte auf 1:1. Nur zwei Minuten später stand Old Trafford Kopf, als Rashford nach einer großartigen Vorarbeit des eingewechselten, erst 18-jährigen Alejandro Garnacho den Siegestreffer erzielte.

United festigte mit diesem Erfolg als nunmehriger Tabellendritter den Champions-League-Platz. Die "Red Devils" haben damit die letzten fünf Premier-League-Matches gewonnen, dazu kamen zwei Erfolge im Liga-Cup und ein Sieg im FA-Cup.