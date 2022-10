Manchester United teilte am Donnerstagabend mit, dass Cristiano Ronaldo am Samstag gegen Chelsea nicht im Kader stehen wird – ohne auf Details einzugehen. Englische Medien wollen über die Hintergründe aber Bescheid wissen: So wird übereinstimmend berichtet, dass der portugiesische Superstar am Mittwoch gegen Tottenham (2:0) seine Einwechslung verweigert haben soll und vorzeitig in die Kabine gegangen ist.

Erik Ten Haag hat in der 87. Minute einen Spielertausch vorgenommen und Eriksen und Elanga eingewechselt. Der Trainer soll Ronaldo demzufolge mitgeteilt haben, sich weiter aufzuwärmen, da er noch zwei Wechselmöglichkeiten zur Verfügung habe – doch sein Fußballer ging stattdessen in die Kabine. Nach dem Schlusspfiff soll er nicht auf seine Kollegen gewartet, sondern die Heimreise angetreten haben.

Welche Folgen die Suspendierung in weiterer Folge für Ronaldo hat, ist noch nicht absehbar.