Arsenal ist nach einem souveränen 3:0 beim Londoner Lokalrivalen Brentfort zurück an der Tabellenspitze der Premier League. Die Tore der "Gunners" am Sonntag erzielten William Saliba (17.), Gabriel Jesus (28.) und Fabio Vieira (49.). In der Schlussphase wechselte Coach Mikel Arteta den erst 15-jährigen Ethan Nwaneri ein, der damit zum jüngsten Spieler der Liga-Geschichte avancierte.

Arsenal liegt durch den Erfolg wieder einen Punkt vor den am Samstag siegreichen Verfolgern Manchester City (3:0 in Wolverhampton) und Tottenham (6:2 gegen Leicester).