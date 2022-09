Nach seinem Aus beim FC Chelsea brach Ex-Trainer Thomas Tuchel sein Schweigen und zeigte sich sehr enttäuscht. "Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea vorbei ist", schrieb der Deutsche Sonntagabend auf Twitter. "Der Klub war mein berufliches, aber auch persönliches Zuhause."

Nach der 0:1-Niederlage gegen Dinamo Zagreb in der Champions-League-Gruppenphase und einer durchwachsenen Vorstellung in der Premier League entließen die Londoner den deutschen Coach. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024.

Erst Ende Jänner 2021 übernahm der 49-Jährige von Frank Lampard die Mannschaft aus London, die nach 19 Spielen mit 29 Punkten nur Rang neun belegte. In seiner Zeit in London gewann er die Champions League, den Super Cup und die Klub-Weltmeisterschaft. Sein Nachfolger ist Graham Potter von Brighton & Hove, der mit dem FC Chelsea am Mittwoch in der Champions League auf Red Bull Salzburg trifft.