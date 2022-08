Das erste Duell zwischen zwei Champions-League-Teilnehmern in England hat gehalten, was es versprochen hatte. Zweimal ging Chelsea im Londoner Derby beim 2:2 gegen Tottenham in Führung, zweimal konnte Tottenham ausgleichen, das zweite Mal in der 96. Minute durch Ausnahmefußballer Harry Kane. Bei den beiden Coaches Thomas Tuchel und Antonio Conte liegen indes die Nerven schon nach der zweiten Runde der Premier League blank.

Nach dem 1:1 in der 68. Minute gerieten die Trainer ein erstes Mal aneinander und wurden verwarnt. Die zweite heftigere Auseinandersetzung zwischen dem Italiener von Tottenham und dem Deutschen von Chelsea folgte nach dem Schlusspfiff. Der abschließende Händedruck wurde zum Kräftemessen und artete beinahe in eine Schlägerei aus. Beide sahen daraufhin die Rote Karte.