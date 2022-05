Manchester City und Borussia Dortmund sind sich über einen Transfer von Stürmer Erling Haaland einig, das vermeldeten die Engländer am Dienstagnachmittag. Am 1. Juli soll Haaland die Farben wechseln, wenn sich die "Citizens" bis dahin mit dem Norweger einigen konnten. Noch in dieser Woche soll der Transfer endgültig fixiert sein.

Citys Trainer Pep Guardiola will sich nicht über seinen potenziellen Neuzugang äußern. "Borussia Dortmund und Manchester City haben mir gesagt, dass ich gar nichts sagen darf, bis der Deal komplett abgeschlossen ist", sagte Guardiola am Dienstag. "Ich kann nichts sagen, es tut mir leid. Wir werden Zeit haben, darüber zu sprechen."

Laut Medienberichten war der Norweger am Montag in Brüssel zum Medizincheck. Haaland kann Dortmund für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Als Ersatz wollen die Dortmunder Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg verpflichten. Auch der Wechsel des deutschen Nationalspielers soll noch in dieser Woche fixiert werden.