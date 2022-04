"Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres Sohnes bekannt geben. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben." Mit diesen Worten wendeten sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez am vergangenen Montag an die Öffentlichkeit.

Nach einer berührenden Geste der Liverpool-Fans, die beim Spiel Dienstagabend gegen Manchester United in Minute sieben dem abwesenden Stürmerstar applaudierten und für ihn "You Never Walk Alone" sangen, kehrte Ronaldo am Samstag wieder zurück auf dem Platz. Bei der 1:3-Auswärtsniederlage seiner Mannschaft beim FC Arsenal markierte der 37-Jährige den Anschlusstreffer zum 1:2. Danach zeigte Ronaldo Richtung Himmel und widmete den Treffer seinem verstorbenen Sohn.

Manchester City legte danach im Kampf um den Meistertitel vor. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 5:1-Heimsieg über Watford und liegt damit in der Premier-League-Tabelle vier Punkte vor dem Rivalen Liverpool, der am Sonntag im Derby gegen Everton nachziehen kann. City-Held des Tages war ausgerechnet der abwanderungswillige Gabriel Jesus mit vier Toren (4., 23., 49./Elfmeter, 53.), auch Rodri scorte für die Gastgeber (34.). Der Treffer des Vorletzten Watford, bei dem ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann auf der Bank saß, ging auf das Konto von Hassane Kamara (28.).