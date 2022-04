Wie britische Medien berichten, erhielt Manchester-United-Kapitän Harry Maguire eine Bombenwarnung für sein Familienanwesen in Cheshire, einer Grafschaft nahe Liverpool. Der Verteidiger, der mit seiner Verlobten und seinen zwei jungen Kindern im Anwesen in Alderley Edge wohnt, befinde sich in einem "extremen Schockzustand".

Nachdem der 29-Jährige eine Mail erhalten hatte, in der stand, dass im Haus eine Bombe platziert wurde, hat Maguire dies der Polizei gemeldet, die das Anwesen infolgedessen untersuchte. "Die Sicherheit seiner Familie und der Menschen in seinem Umfeld hat für Harry natürlich oberste Priorität", sagte ein Sprecher von Maguire.

Am Dienstag stand Maguire bei der 0:4-Niederlage seines Klubs gegen Liverpool über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, auf das Spiel gegen Arsenal am Samstag wolle sich Maguire wie gewohnt vorbereiten.