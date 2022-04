Nach dem Tod seines kleinen Sohnes hat sich der bei Manchester United spielende Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo beim Rivalen Liverpool und dessen Fans für ihre Anteilnahme bedankt. Der Portugiese kommentierte am Donnerstag auf Instagram ein Video von der Solidaritätsaktion an der Anfield Road und schrieb dazu: "Eine Welt... Ein Sport... Eine universelle Familie. Danke Anfield. Meine Familie und ich werden diesen Moment des Respekts und des Mitgefühls niemals vergessen."

Normalerweise sind die "Red Devils" und die "Reds" erbitterte Rivalen. Bei dem wichtigen Spiel der beiden Premier-League-Teams am Dienstag, das ManUnited mit 0:4 verlor, hatten der Betreuerstab und die Fans von Liverpool aber eine Minute lang für Ronaldo geklatscht. Die Aktion fand in der siebenten Minute statt – in Anspielung an Ronaldos Trikotnummer sieben. Dazu wurde in der Fankurve die Vereinshymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez hatten am Montag den Tod ihres kleinen Sohnes bekannt gegeben. Von dem Zwillingspaar, mit dem Rodríguez schwanger war, überlebte nur das Mädchen.