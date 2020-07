Facebook

Jamie Vardy machte gegen Tottenham keinen Stich. © AP

Leicester City droht die Champions League doch noch zu verpassen. Ohne den verletzten Austro-Legionär Christian Fuchs kassierte Leicester am Sonntag in der Premier League auswärts bei Tottenham Hotspur ein 0:3 (0:3) und droht noch auf Platz fünf zurückzufallen.

Dieses Szenario droht Leicester, das nach einem starken Saisonstart lange der erste Verfolger Liverpools war, sollte Manchester United in seinem Spiel der 37. Runde am Mittwoch gegen West Ham United mindestens einen Punkt holen. Am Sonntag kommt es zum Direktduell zwischen Leicester und United. Sind beide Teams am Ende punktgleich, entscheidet die bessere Tordifferenz.

Premier League - Kampf um die Champions League Rang Klub Spiele Tordifferenz Punkte 3. Chelsea 36 15 63 4. Leicester 37 28 62 5. Manchester United 36 28 62

Bereits davor am Sonntag gab es für Ralph Hasenhüttl mit Southampton ein weiteres Erfolgserlebnis. Gegen das abstiegsgefährdete Bournemouth feierten die "Saints" einen 2:0-Auswärtserfolg und sind damit sechs Meisterschaftspartien in Folge (drei Siege) ungeschlagen – zum erstem Mal in der 60 Ligaspiele währenden Ära Hasenhüttls. Vorläufig stieß man damit auf Rang elf vor.