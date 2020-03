Der FC Liverpool hat drei Tage nach der ersten Saisonniederlage in der Premier League auch im FA-Cup-Achtelfinale gepatzt - 0:2 gegen Chelsea.

Chelsea besiegte Liverpool © AP

Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sowie dem 0:3 in der Meisterschaft beim FC Watford war es die dritte Auswärtspleite Liverpools in Serie. Zwischenzeitlich gab es nur daheim beim 3:2 gegen West Ham United in der Premier League einen mühsamen Sieg.

Für Chelsea, das zuletzt beim 0:3 gegen den FC Bayern in der Königsklasse sowie beim 2:2 gegen den AFC Bournemouth in der Liga enttäuscht hatte, trafen Willian (13.) und Ross Barkley (64.) zum 2:0-Sieg im FA-Cup-Achtelfinale. Trainer Jürgen Klopp hatte einige Stars geschont. Torwart Alisson stand nicht im Kader, Stürmer Mohamed Salah saß 90 Minuten auf der Bank, Roberto Firmino wurde spät eingewechselt.