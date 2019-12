Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Minamino-Wechsel von Salzburg zu Liverpool fix © FC Liverpool

Takumi Minamino, Offensivmann von Fußballserienmeister Salzburg, weilte schon am Mittwoch zu medizinischen Tests beim englischen Tabellenführer Liverpool. Am Donnerstag wurde es fix: Der 24-jährige Japaner wechselt mit sofortiger Wirkung zum regierenden Champions-League-Sieger, wo er einen "langfristigen Vertrag" erhielt. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Britische Medien hatten zuletzt von einer Ausstiegsklausel in der Höhe von rund 8,5 Millionen Euro berichtet.