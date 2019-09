Facebook

Sebastian Prödl © GEPA

Müde und geschlaucht, aber extrem glücklich. So beschreibt Sebastian Prödl am Tag danach seinen Gefühlszustand. Am Tag wonach? Erstmals seit dem 29. August 2018 bestritt der Steirer wieder ein Pflichtspiel für den FC Watford in der Startelf. Beim 2:1-Sieg im Ligacup gegen den Zweitligisten Swansea spielte der 32-Jährige 90 Minuten in der Viererkette durch. „Es war ein guter Test, weil es viel zu tun gegeben hat“, sagt der Innenverteidiger. „Ich habe gute Rückmeldungen bekommen, auch vom Verein. Das war ein erster, aber ein großer Schritt.“