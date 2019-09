Facebook

Sadio Mane freut sich mit Virgil van Dijk © AP

Der Klasse des FC Liverpool war auch Newcastle nicht gewachsen. Der Gegner des FC Salzburg in der Gruppenphase der Champions League kam am fünften Spieltag der Premier League mit einem 3:1-Erfolg über die Außenseiter aus dem englischen Norden zum fünften Sieg. Für weitere Titelanwärter gab es klare Siege. Tottenham schlug Crystal Palace 4:0, Chelsea gewann bei Wolverhampton 5:2. Manchester United setzte sich durch ein Elfertor von Marcus Rashford (8.) gegen Leicester mit 1:0 durch.

Newcastle war an der Anfield Road durch ein herrliches Tor des Niederländers Jetro Willems schon in Minute sieben in Führung gegangen, aber die Reds schlugen in Gestalt von Sadio Mane zurück. Der Ex-Salzburger traf in der 28. und in der 40. Minute.

In der 72. Minute legte Mohamed Salah nach, nachdem der schwedische Teamspieler Emil Krafth eine Riesenchance auf den Ausgleich ausgelassen hatte. Am Ende hätte das Team von Jürgen Klopp noch höher gewinnen können, die Torversuch-Statistik von 21:8 spricht Bände. Liverpool führt mit dem Maximum von 15 Punkten damit weiterhin die Tabelle an.