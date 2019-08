Facebook

Nach diesem Foul an Scott McTominay musste Kevin Danso vom Platz © APA/AFP/GLYN KIRK

Beim verdienten Heim-1:1-(0:1) gegen Manchester United in der Fußball-Premier-League lieferte Außenverteidiger Kevin Danso nicht nur den Assist zum Ausgleich durch Jannik Vestergaard (58.), sondern flog in der 73. Minute auch mit Gelb-Rot vom Platz.

Danso, derzeit auf Abruf im Kader von ÖFB-Teamchef Franco Foda, musste nach einem rauen Tackling an Scott McTominay unter die Dusche. Die Elf von Coach Ralph Hasenhüttl rettete schließlich in Unterzahl das zweite Remis über die Zeit und hält bei vier Punkten nach vier Partien. United, das dank des dritten Saisontors von Neuverpflichtung Daniel James in der 10. Minute in Führung gegangen war, hat fünf Zähler am Konto, wartet aber seit drei Partien auf einen vollen Erfolg.