Darf Pep Guardiola in der kommenden Saison mit Manchester City an der Champions League teilnehmen? © AP

Bis zuletzt wurde im himmelblauen Teil Manchesters ausgelassen gefeiert. Manchester City überstrahlte in der finanzstärksten Liga der Welt heuer alles und holte den Meistertitel in der englischen Premier League. Doch der Jubel könnte jäh verstummen, schenkt man Medienberichten Glauben - demnach könnte der frischgebackene englische Meister aufgrund von Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln (FFP) aus der Champions League ausgeschlossen werden.

Die New York Times berichtet, dass nach Abschluss der Untersuchung der Finanzkontrollbehörde der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine Empfehlung erwartet werde, die einen Ausschluss des Teams von mindestens einer Spielzeit fordert - wann genau, ist noch unklar. Die endgültige Mitteilung wird noch im Laufe dieser Woche erwartet.

Manchester City, das im Champions-League-Viertelfinale an Tottenham gescheitert war, hatte in den vergangenen Jahren mehr als eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert. Anfang März hatte man den Beginn der Ermittlungen noch "als Gelegenheit" begrüßt, "die Spekulationen zu beenden".