Antonio schießt nach Arnautovic-Flanke ein © AP

Es ist ein großer Erfolg für West Ham und ein Rückschlag für Tottenham im Kampf um einen Platz in der Champions League. Die Hammers entschieden am Samstag in der Premier League das Londoner Derby mit 1:0 für sich. Den entscheidenden Treffer erzielte Antonio nach mustergültiger Vorarbeit von Marko Arnautovic.

Der Österreicher schlenzte in der 67. Minute den Ball ideal auf die Brust seines Kollegen, der trocken einschoss. West Ham liegt auf Rang elf, Tottenham weiter an dritter Stelle. Allerdings kann Chelsea am Sonntag mit einem Erfolg über Manchester United mit den Spurs gleichziehen und Arsenal mit einem Sieg bei Leicester bis auf einen Punkt an Tottenham herankommen. Die Londoner treffen am Dienstag im Champions-League-Halbfinale auf Ajax Amsterdam.

An der Spitze hat der FC Liverpool schon am Freitag mit einem 5:0 gegen Huddersfield vorgelegt. Die Reds führen mit zwei Zählern Vorsprung auf Manchester City, das am Sonntag bei Burnley zu Gast ist.