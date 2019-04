Seit Juli 2016 schnürt Christoph Klarer seine Schuhe für den FC Southampton. Zu Saisonbeginn schaffte der Verteidiger den Sprung von der U18 in die zweite Mannschaft der "Saints" und verlängerte nun seinen Vertrag.

Christoph Klarer ist auch für Österreichs Jugendnationalteams aktiv. © (c) GEPA pictures/ Florian Ertl

Das neue Arbeitspapier von Christoph Klarer ist bis Juni 2021 gültig. Der 18-Jährige führte die zweite Mannschaft des FC Southampton in dieser Saison sogar schon zwei Mal als Kapitän auf das Feld. Ein Einsatz für die erste Mannschaft war dem Talent noch nicht vergönnt.

Mit dem U19-Nationalteam verpasste der Innenverteidiger aber schon in der ersten Runde die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft in Armenien.