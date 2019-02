Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ashley Barnes © APA/AFP/PAUL ELLIS

Ashley Barnes ist bestens in Form und das freute auch Fußball-Teamchef Franco Foda, der den Stürmer am Wochenende beobachtete. Zum vierten Mal in Folge hat der 29-Jährige für Burnley getroffen, diesmal beim 2:1-Sieg über Tottenham. Doch die Freude wird rasch getrübt sein, denn die Chance auf die vom ÖFB angestrebte Einbürgerung des Kickers geht gegen Null.

Wie das Sportministerium in einer Mitteilung verlauten ließ, seien im Fall von Barnes wesentliche Kriterien für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht erfüllt. "Seine bisherigen sportlichen Leistungen haben keinen Bezug zu Österreich, insbesondere wurden sie nicht über einen relevanten Zeitraum in Österreich erbracht. Seine österreichischen Wurzeln spielen keine Rolle", wird Sportsektionschef Philipp Trattner in der Aussendung zitiert.

Der ÖFB bemüht sich seit geraumer Zeit um Barnes, der eine österreichische Großmutter (aus Klagenfurt) hat, um den Stürmer rechtzeitig für die am 21. März gegen Polen startende EM-Qualifikation für das Nationalteam einberufen zu können. Nach den nunmehrigen Aussagen dürfte sich das Thema allerdings wohl erledigt haben.

"Staatsbürgerschaften sind keine Geschenke"

Eine weitere Stellungnahme des ÖFB werde noch beim Innenministerium geprüft. "Staatsbürgerschaften sind keine Geschenke und es gelten für alle die gleichen Spielregeln - ob herausragende Leistungen im besonderen Interesse der Republik in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft oder eben Fußball erbracht wurden", meint Trattner.

Eine Entscheidung über die Einbürgerung stehe demnach am Mittwoch, nicht auf der Tagesordnung des Ministerrates. "Grundsätzlich sieht das Staatsbürgerschaftsrecht vor, dass Personen, die außerordentliche Leistungen insbesondere auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, künstlerischem oder sportlichem Gebiet erbracht haben, nach entsprechendem Beschluss des Ministerrats unabhängig von allen Fristen eingebürgert werden können. Normalerweise finden solche außerordentlichen Einbürgerungen zwei Mal pro Jahr im Paket statt", heißt es in der Mitteilung abschließend.