Peter Stöger ist ganz nah dran, sein großes Ziel zu erreichen: ein Trainerposten in der Premier League. Laut Medienberichten soll der 52-Jährige ein heißer Kandidat auf den freien Posten bei Huddersfield sein.

Schafft es Peter Stöger in die Premier League? © APA/dpa/Uwe Anspach

Der englische Fußball-Premier-League-Club Huddersfield Town hat am Montag die einvernehmliche Trennung von Trainer David Wagner bekanntgegeben, weil dieser "eine Pause von den Strapazen des Fußballmanagements braucht". Das könnte Peter Stöger in die Karten spielen. Der Österreicher soll laut Medienberichten ein heißer Kandidat auf die Nachfolge sein.

Stöger hatte mehrmals angekündigt, nach seinem Aus in Dortmund (zuvor Köln) erst 2019 wieder einen Trainerjob übernehmen zu wollen. Als Wunschziel gab der 52-jährige Ex-Austria-Wien-Trainer stets England an. Sollte es zu einem Engagement bei Huddersfield kommen, wäre Stöger nach Ralph Hasenhüttl, der seit einigen Wochen Southampton coacht, der zweite österreichische Trainer in der Premier League.

Der 47-jährige Deutsche Wagner hatte die "Terriers" im November 2015 in der zweiten Liga übernommen und im Sommer 2017 in die Premier League geführt. In der laufenden Saison ist Huddersfield nach zwei Siegen, fünf Remis und 15 Niederlagen nach 22 Runden Liga-Schlusslicht.