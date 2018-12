Der FC Liverpool hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League eindrucksvoll ausgebaut.

Liverpool durfte im Schlager jubeln © APA/AFP/PAUL ELLIS

Die Reds siegten am Samstag im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal 5:1 (4:1) und liegen damit neun Punkte vor dem ersten Verfolger Tottenham Hotspur, der zuvor überraschend gegen die Wolverhampton Wanderers 1:3 verlor.

Liverpool, das den ersten Meistertitel seit 1990 anstrebt, geht mit einem großen Vorsprung ins neue Jahr. Allerdings kann Titelverteidiger Manchester City mit einem Sieg am Sonntag beim FC Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl noch auf sieben Zähler verkürzen, ehe es am Donnerstag (3.1.) in Manchester zum Gipfeltreffen zwischen ManCity und Liverpool kommt.

Matchwinner an der Anfield Road war Roberto Firmino mit drei Toren (14., 16., 65./Elfmeter). Außerdem trafen der Ex-Salzburger Sadio Mane (32.) und Mohamed Salah (45./Elfmeter). Arsenal war durch Ainsley Maitland-Niles in Führung gegangen (11.).