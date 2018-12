Facebook

Mohammed Salah © APA/AFP/PAUL ELLIS

Mohammed Salah ist das Um und Auf im Offensivspiel von Jürgen Klopps Liverpoolern. Die Reds liegen in der Premier League unbesiegt in Führung und enteilen Manchester City. Eigentlich gibt es keinen Grund für Unruhe an der Anfield Road - und doch rumort es.

Liverpool hat Interesse an Salzburgs Stürmer Munas Dabbur bekundet. Der Israeli würde gut ins System von Klopp passen. Superstar Salah sieht das anders. Das liegt aber nicht an den fußballerischen Künsten Dabburs sondern an seiner Herkunft - berichtet die Jerusalem Post.

Salah war bereits 2013 in die Kritik gekommen: Damals hatte sich der Ägypter - in Diensten von FC Basel - geweigert Spielern von Maccabi Tel Aviv die Hand zu schütteln.